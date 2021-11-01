Введение QR-кодов и инцидент с ребенком на парковке в Рязани. Главные новости выходных, 30-31 октября

В Рязанской области с 30 октября ужесточили коронавирусные ограничения. В учреждениях культуры, спорта, точках общественного питания, ТЦ ввели QR-коды. Локдаун серьезно повлиял на атмосферу минувших выходных.

В Рязанской области с 30 октября ужесточили коронавирусные ограничения. В учреждениях культуры, спорта, точках общественного питания, ТЦ ввели QR-коды. Локдаун серьезно повлиял на атмосферу минувших выходных.

Введение QR-кодов в Рязани

Центр города в субботу днем опустел. На улице Почтовой кафе и рестораны были практически безлюдными.

«Макдональдсы», как и ряд других заведений общепита, перешли на формат работы на вынос. У всех посетителей «Ленты» требовали QR-коды и не пускали внутрь тех, у кого их нет. QR-код сверяли с паспортом. Людям, у которых нет кода, советовали пользоваться услугой доставки онлайн.

В «Атроне» всех входящих просили предъявить QR-коды. Охранники извинялись и говорили, что не сами придумали эту проверку.

Из-за проверки QR-кодов на входе в торговый центр «Виктория Плаза» образовалась очередь. Люди возмущались тем, что коды смотрит всего один проверяющий. Из-за большого потока посетителей в торговом центре открыли второй вход.

У посетителей супермаркета «Европа» на улице Советской Армии проверка QR-кодов проходила не очень строго. Были те, у кого куар-код смотрели лишь номинально.

К ТРЦ «Премьер» вызывали полицейских из-за того, что на входе посетитель устроил конфликт с охраной. Он не пожелал выполнять требования охраны, стал сопротивляться и пытался пройти. Сотрудники вызвали полицию.

При входе в ТЦ «Зельгрос» посетитель устроил драку из-за проверки QR-кодов. Инцидент закончился вызовом Росгвардии.

Сотрудники администрации города провели рейды по торговым центрам, чтобы проверить организацию пропускной системы в соответствии с введенными временными ограничениями.

Происшествия

В Рязани 31 октября на видео сняли, как на парковке отец ударил трехлетнего сына и грубо затолкал его в машину. По словам очевидцев, так мужчина «воспитывал» ребенка за то, что тот снял шапку.

Полиция изучила видео , следователи начали доследственную проверку . В тот же день правоохранители установили личность 41-летнего рязанца. Семья является благополучной. С родителями полицейские провели профилактическую беседу, а на отца составили административный протокол .

В Рязани в субботу, 30 октября, пропал семилетний мальчик . О поисках стало известно от волонтеров «ЛизаАлерт». Пропавшего мальчика в тот же день нашли полицейские . Ребенок жив, ему ничего не угрожает. Ребенка передали родителям.

В Шиловском районе при пожаре погибла 81-летняя женщина . Огонь полностью уничтожил деревянный дом. ЧП произошло в селе Тырново.

К другим новостям

14-летний Дима Гостев из Рязани выступил на сцене шоу «Новые танцы» на ТНТ. Выпуск вышел в эфир в субботу, 30 октября. Соперником Гостева был 15-летний Валерий Куклин из Одинцово. Жюри сделало выбор в пользу Димы — рязанец прошел в проект.