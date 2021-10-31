\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 31
12°
Пнд, 01
13°
Втр, 02
ЦБ USD 70.52 -0 30/10
ЦБ EUR 82.29 0.45 30/10
Нал. USD 70.22 / 71.50 09:57
Нал. EUR 81.90 / 82.90 09:57
Новости
Публикации
Как прошел первый день проверки QR-кодов в Рязани
В Рязани с 30 октября ужесточили коронавирусные огранич...
Вчера 21:20
4 370
Рязанцам предложили купить стройматериалы и оставить их на хранение пр...
Такую возможность представляет группа компаний BRAER и ...
29 октября 2021 16:43
1 929
Жизнь после взрыва: траур в поселке Лесной
Утром 22 октября в поселке в поселке Лесной Шиловского...
29 октября 2021 14:36
6 190
Главные вопросы и ответы о работе QR-кодов в Рязанской области
В статье мы постарались ответить на самые популярные во...
26 октября 11:30
9 235
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Школьник из Рязани прошел в проект «Новые танцы» на ТНТ
14-летний Дима Гостев из Рязани выступил на сцене шоу «Новые танцы» на ТНТ. Выпуск вышел в эфир в субботу, 30 октября.

14-летний Дима Гостев из Рязани выступил на сцене шоу «Новые танцы» на ТНТ. Выпуск вышел в эфир в субботу, 30 октября.

Дима Гостев танцует контемпорари — современный сценический танец, включающий в себя различные направления и техники. Ранее он участвовал в шоу Dance Революция на Первом канале.

Члены жюри достойно оценили номер и хореографические данные мальчика. Егор Крид назвал выступление шикарным.

«Это было легко, на хорошем контроле, очень поэтично. Несколько слащаво и чуть-чуть предсказуемо, но вы очень старательный исполнитель в руках вашего хореографа», — сказал Егор Дружинин.

Соперником Гостева был 15-летний Валерий Куклин из Одинцово. Жюри сделало выбор в пользу Димы — рязанец прошел в проект.