Школьник из Рязани прошел в проект «Новые танцы» на ТНТ

14-летний Дима Гостев из Рязани выступил на сцене шоу «Новые танцы» на ТНТ. Выпуск вышел в эфир в субботу, 30 октября.

14-летний Дима Гостев из Рязани выступил на сцене шоу «Новые танцы» на ТНТ. Выпуск вышел в эфир в субботу, 30 октября.

Дима Гостев танцует контемпорари — современный сценический танец, включающий в себя различные направления и техники. Ранее он участвовал в шоу Dance Революция на Первом канале.

Члены жюри достойно оценили номер и хореографические данные мальчика. Егор Крид назвал выступление шикарным.

«Это было легко, на хорошем контроле, очень поэтично. Несколько слащаво и чуть-чуть предсказуемо, но вы очень старательный исполнитель в руках вашего хореографа», — сказал Егор Дружинин.

Соперником Гостева был 15-летний Валерий Куклин из Одинцово. Жюри сделало выбор в пользу Димы — рязанец прошел в проект.