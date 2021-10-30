В Рязани к ТРЦ «Премьер» приезжала полиция

В Рязани к ТРЦ «Премьер» вызывали полицейских из-за того, что на входе посетитель устроил конфликт с охраной. Об этом сообщает корреспондент РЗН. инфо.

В Рязани к ТРЦ «Премьер» вызывали полицейских из-за того, что на входе посетитель устроил конфликт с охраной. Об этом сообщает корреспондент РЗН. инфо.

По его словам, в «Премьере» работает один вход, охранники просят показать куар-код и какой-нибудь документ. Некоторые предъявляют полис ОМС. Кто-то из посетителей, не желающих выполнять требования охраны, стал сопротивляться и пытался пройти, сотрудники вызвали полицию.

Внутри посетителей намного меньше, чем обычно, больше половины в масках. Все кафе на третьем этаже закрыты. По громкой связи периодически объявляют о распоряжении губернатора.

Конфликт с охраной пытались устроить и посетители «Малины». Там тоже работает только один вход для посетителей — возле «Перекрестка».