На рязанца, ударившего сына на парковке, составили административный протокол

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность 41-летнего рязанца, который ударил своего трехлетнего сына. Составлен административный протокол.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность 41-летнего рязанца, который ударил своего трехлетнего сына. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних полиции посетили семью по месту жительства. Установлено, что семья полноценная, двое детей, характеризуется положительно, семейно-бытовые условия хорошие, на учете в подразделении ПДН полиции не состоит.

Однако с родителями полицейские провели соответствующую профилактическую беседу, а на отца составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Напомним, в Рязани на видео сняли, как отец ударил сына и грубо затолкал его в машину. По словам очевидцев, так мужчина «воспитывал» ребенка за то, что тот снял шапку.

Полиция изучит видео. Следователи начали проверку.