В рязанском ТЦ «Атрон» на входе строго проверяют QR-коды

В рязанском торговом центре «Атрон» всех входящих просят предъявить QR-коды. Об этом в субботу, 30 октября, сообщил корреспондент РЗН. инфо.

В рязанском торговом центре «Атрон» всех входящих просят предъявить QR-коды. Об этом в субботу, 30 октября, сообщил корреспондент РЗН. инфо.

«Многие разворачиваются в дверях, когда слышат о требовании. Проверяющие извиняются и говорят, что не сами придумали эту проверку», — рассказал корреспондент.

Посетителей внутри здания мало.