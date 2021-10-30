В рязанском ТЦ «Виктория Плаза» образовалась очередь на входе

В Рязани из-за проверки QR-кодов на входе в торговый центр «Виктория Плаза» образовалась очередь. Об этом сообщает корреспондент РЗН. инфо.

В Рязани из-за проверки QR-кодов на входе в торговый центр «Виктория Плаза» образовалась очередь. Об этом сообщает корреспондент РЗН. инфо.

По ее словам, люди возмущаются, что коды смотрит всего один проверяющий. Из-за большого потока посетителей в торговом центре открыли второй вход.

«Макдональдс» работает только на вынос, столики на улице убрали, в сам зал посетителей не пускают.