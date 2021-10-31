Следователи проводят проверку после видео с избиением ребенка в Рязани

Следователи назначили доследственную проверку после публикации видео, на котором рязанец жестоко обращается со своим сыном.

Следователи назначили доследственную проверку после публикации видео, на котором рязанец жестоко обращается со своим сыном. Действиям мужчины дадут правовую оценку. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По словам следователей, инцидент произошел на парковке на улице Старое Село.

Напомним, в Рязани на видео сняли, как отец ударил сына и грубо затолкал его в машину. По словам очевидцев, так мужчина «воспитывал» ребенка за то, что тот снял шапку.

Полиция изучит видео.