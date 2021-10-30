В Рязани опустела улица Почтовая

В Рязани в субботу, 30 октября, на улице Почтовой все заведения принимают посетителей только после предъявления QR-кода. Днем заведения были практически безлюдными.

В Рязани в субботу, 30 октября, на улице Почтовой все заведения принимают посетителей только после предъявления QR-кода. Днем кафе и рестораны были практически безлюдными, сообщил корреспондент РЗН. инфо.

По его словам, коды при входе проверяют строго.

Пекарни убрали столики и вывесили объявления, что работают в формате магазина. Аналогичная ситуация на улицах Ленина и Краснорядской.

При этом не обошлось без курьезов.

«Коды спрашивают, но в одном случае на Краснорядской сошел код переписи населения», — рассказал корреспондент.

Напомним, с 30 октября по распоряжению губернатора QR-код потребуется для посещения бань, саун, торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов).