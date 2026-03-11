Тёплая песочница, уличная библиотека и голосовые помощники в доме. Жители ЖК «Еврокласс-4» готовятся к получению ключей от квартир

Четвёртый дом масштабного жилого комплекса «Еврокласс» в Кальном практически готов. РЗН. Инфо удалось побывать на стилобате и внутри дома, а также ознакомиться с уникальными преимуществами новостройки.

Коротко о преимуществах

Исполняющий обязанности главного инженера ГК «Зеленый сад — наш дом» Сергей Котусов рассказал о деталях технического оснащения новостройки:

«Здесь применены самые современные инженерные решения. Особое внимание уделили благоустройству — на стилобате вдоль детской зоны установлено порядка сорока световых деревьев, на территории будет работать фонтан. Уникальная особенность — синхронизация подсветки деревьев и фонтана с музыкальным сопровождением. Для удобства жителей реализована система мониторинга парковочных мест — количество свободных парковок можно увидеть прямо из подъезда».

Сергей Котусов отметил, что жилой комплекс спроектирован с учетом принципов безбарьерной среды. Широкие дверные проемы, автоматические двери, плавные съезды и отсутствие бордюров обеспечивают комфортное передвижение для маломобильных граждан, родителей с колясками и пожилых людей. Подземный паркинг и система безопасности «Антитеррор» с тревожными кнопками, видеонаблюдением и круглосуточной охраной создают ощущение защищенности.

Прилегающая территория ЖК продумана до мелочей: зоны для прогулок и отдыха, современные спортивные площадки, дизайнерские скамейки с подогревом и USB-разъемами для зарядки гаджетов. Причем порты поддерживают технологию «Быстрой зарядки». Уникальная вечерняя подсветка расставляет световые акценты на фонтане, различных зонах стилобата, арочных элементах и вокруг лифтовых холлов.

Теплая песочница, умные помощники и уличная библиотека

Особый ажиотаж вызвала экскурсия для первоклассников школы № 76, детей пригласили оценить игровые площадки. Наибольшее внимание привлекла уникальная теплая песочница, первая в Рязанской области.

Это крытое помещение с адаптивным микроклиматом, где круглый год поддерживается комфортная температура около +20 градусов. Дополнительные опции: зона скалодрома и кинопроектор.

Заместитель директора управляющей компании «Зеленый сад — мой дом» Павел Аверин отметил, что философия создания жилых комплексов ГК «Зеленый сад» сосредоточена исключительно на семье. Семья, считает он, — это основополагающая, эгоцентричная система, ради которой создаются и жилые дома, и сопутствующие сооружения. Все в ЖК «Еврокласс-4» проникнуто идеей семейного комфорта. Стилобат, по словам Аверина, решает сразу две задачи: частично разгружает парковочное пространство, что актуально для Рязани, где есть проблема с парковками, и становится местом для проведения досуга всей семьи.

«Здесь можно вспомнить песню, что у природы нет плохой погоды. Поэтому для детей, которые будут жить в этом жилом комплексе, построено уникальное сооружение. Такая песочница — единственная в Рязанской области на данный момент. Здесь, как и во всех сооружениях „Зеленого сада“, используются три фактора — это функционал, эстетика и технологии», — рассказал Аверин про теплую песочницу на территории ЖК «Еврокласс-4».

Функционал пространства понятен, объяснил замдиректора УК. Ребенку нужен чистый песок — пожалуйста, можно построить горку из песка или сыграть в «Царя горы». Внутри крытого помещения возвышается горка, выполненная из экологически чистых материалов. А уж совсем уникальная особенность — здесь можно будет смотреть мультфильмы на большом экране. Контент подберут тщательно — только советские картины.

«Никаких травмирующих психику ребенка сцен здесь показываться не будет», — отметил Аверин.

Первоклассник Максим, который скоро станет жителем этого ЖК, поделился с журналистами впечатлениями от игры в песок. На улице дул довольно холодный ветер, а дети с удовольствием резвились в песочнице в школьной форме без верхней одежды. Максим рассказал, что обязательно пригласит своих друзей в теплую песочницу. Мальчик мечтает, чтобы в Рязанской области появилось больше таких игровых площадок. Он ходит на занятия по дзюдо и любит играть в телефон, но здесь готов отложить гаджеты.

«Мне больше всего понравились здесь облака, в песочнице. Они как настоящие. Мы с друзьями будем здесь играть в „Царя горы“, мне здесь очень понравилось», — сказал Максим.

Помимо того, что стилобат в ЖК «Еврокласс» — это всепогодное пространство, у него есть разнообразный функционал, например, уличная библиотека. Когда дети оказались на площадке, часть из них сразу заинтересовалась книжками.

Первоклассник Дмитрий сказал, что ему больше всего «зашла» та, которая была с раскладывающимися картинками.

«Милый дом» — умный помощник в каждом холле

В ЖК «Еврокласс-4» установлен голосовой помощник «Милый дом», разработанный инженерами и программистами ГК «Зеленый сад — наш дом». Это уникальная для России экосистема, сфокусированная именно на взаимодействии жильцов с управляющей компанией и повышении комфорта проживания.

Сейчас умная колонка способна распознавать и выполнять 11 команд, в перспективе их количество планируют увеличить, поделился менеджер проекта по искусственному интеллекту «Милый дом» ГК «Зелёный сад — наш дом» Андрей Шендило. Колонка вызовет лифт, сэкономив семье до 5000 минут в год; придет на помощь, когда течет кран или погас свет; возьмет на себя заказ ремонтных работ. Функционал доступен каждому жильцу без дополнительной авторизации — достаточно выйти в холл и обратиться к «Милому дому». Все команды есть в памятках в холлах ЖК.

Колонка также поможет открыть шлагбаум, сигнализирует охране, если опасность угрожает жильцу или его ребенку, вызовет мастера и оставит любую заявку в УК, в том числе жалобу. В случае чрезвычайной ситуации — пожара или другой угрозы — устройство громко предупредит о происшествии и при необходимости включит сирену. На каждом этаже установлено по две колонки. Одна — в холле с лифтом, а вторая — в общем коридоре, где расположены двери в квартиры.

Андрей Шендило продемонстрировал работу умной колонки на одном из этажей дома «Еврокласс-4». По его словам, система уже интегрирована с мессенджером Max и личным кабинетом пользователя. В ближайшее время появится специальное мобильное приложение для управления помощником.

В будущем голосовой помощник появится и в других ЖК «Зеленого сада». В планах — размещение колонок не только в коридорах и холлах, но и в зонах паркинга, на детских площадках. Прямо сейчас идет работа над совершенствованием интеграции «Милого дома» с мессенджером Max, личным кабинетом и расширением списка доступных команд.

Инфраструктура

Кроме того, не стоит забывать про одно из ключевых достоинств ЖК «Еврокласс-4» — развитая инфраструктура в шаговой доступности: рядом расположены школы № 76 и № 73, а во дворе работает новый детский сад на 224 места. Для семей с детьми это особенно важно. Для всестороннего развития ребенка функционирует международная детская академия развития интеллекта BOOM Kids. Повседневные потребности закрывают популярные сетевые магазины, пункты выдачи интернет-заказов, аптека и уютная кофейня «Кофе Крафт».

Для тех, кто ценит активный отдых и природу, в пятнадцати минутах ходьбы находится Лесопарк с оборудованными тропами. Там же — живописный благоустроенный пляж Орехового озера — идеальное место для летних прогулок и купания. Рядом находится рязанская ВДНХ, где регулярно проходят современные выставки, фестивали, концерты и ярмарки. Жители комплекса могут быть в центре культурной жизни Рязани, не тратя время на долгие переезды.