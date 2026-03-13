Как подготовить машину к весне. 9 советов

Уходящая зима в Рязанской области была одной из самых снежных и морозных за последние десятки лет. Низкие температуры, сугробы во дворах и на парковках, обильное использование химических реагентов — все эти факторы негативно сказались на состоянии вашего автомобиля. Но вот на календаре уже март, на термометре — плюс, а это значит — пора задуматься о подготовке машины к теплому сезону. Холода и снегопады изнашивают машину сильнее, чем кажется. Поэтому после зимы она требует проверки и технического обслуживания. Разберем, что шаг за шагом необходимо сделать, чтобы весне радовались не только вы, но и ваш автомобиль. Слово — эксперту, руководителю отдела сервиса дилерских центров CHERY и TENET Регион 62 Юрию Киселёву.

Весенний чек-лист автомобилиста:

1) Проверка кузова и днища на предмет коррозии и ржавчины.

Зимнее «комбо» — соль, грязь, влага, лед и песок — травмируют покрытие автомобиля. При наступлении тепла царапины и другие повреждения моментально начинают покрываться ржавчиной.

Для начала нужно тщательно промыть машину аппаратом высокого давления, уделив особое внимание днищу. Далее — загнать на подъемник и осмотреть со всех сторон. В зоне риска — пороги, колесные арки и крылья. Если нашли очаги коррозии и ржавчины — зачистите и обработайте антикором. Не надейтесь, что проблема со временем уйдет сама — без обработки ржавчина за сезон разъест не только лакокрасочное покрытие, но и металл. Это грозит полноценным дорогостоящим ремонтом кузова.

2) Проверка исправности тормозной системы, состояния подвески и рулевого управления.

Тормоза — в приоритете: зимой диски и колодки из-за грязи и соли изнашиваются быстрее, и тормоза могут подвести. Проверьте толщину фрикционной накладки колодок (она должна быть минимум 3-4 мм), состояние дисков на предмет борозд и утечек жидкости.

Подвеска и рулевое управление также могли пострадать в зимний период. А сошедший вместе со снегом асфальт — усугубить ситуацию. Слушайте стуки на ямах и кочках, обратите внимание на наличие люфта в рулевой рейке. Лучше всего, не дожидаясь «сюрпризов», пройти диагностику на СТО — это дешевле, чем замена после поломки.

3) Проверка ходовой: амортизаторы, втулки, сайлентблоки, пыльники.

Все эти элементы страдают от зимних «перегрузок». Активная езда по ямам и ледяной «стиральной доске» на холодных амортизаторах быстро приводит к их выходу из строя и вытеканию масла. Низкие температуры и дорожные реагенты разрушают пыльники, резиновые втулки и сайлентблоки.

При обнаружении трещин в этих элементах не ждите полного разрушения — заменяйте, иначе придется ремонтировать весь узел.

4) Проверка и замена технических жидкостей.

Весенняя инспекция технических жидкостей — ещё одна обязательная процедура. Как минимум — проверить уровень, при необходимости — заменить.

Начнем с моторного масла: щупом проверяем уровень, заодно осматриваем двигатель на предмет подтёков. Если масло черное или с запахом гари — меняем. Помним: зимой масло быстрее «стареет», теряет свои свойства, так как двигатель работает в более тяжелых условиях: частые холодные пуски, прогревы на холостых оборотах. Кроме того, зимой в моторном масле скапливается водяной конденсат.

Такой же проверки требуют и другие узлы, содержащие масло: коробка передач, редукторы, мосты и раздаточная коробка (при наличии).

А вот менять каждую весну антифриз или тормозную жидкость нет необходимости — смотрим по сроку эксплуатации: для первого — пять лет, для второго — два года.

Напоследок не забудьте заполнить бачок стеклоомывателя свежей жидкостью по сезону — скоро вы скажете себе за это спасибо.

5) Проверка фильтров и кондиционера.

Меняем воздушный и салонный фильтры. За зиму они забились грязью, которая мешает нормальной циркуляции воздуха.

Проверяем работоспособность системы кондиционирования. Зимой, как правило, кондиционер не используется, что плохо влияет на его состояние. Сезонный «простой» может обернуться полноценным сервисным обслуживанием.

6) Проверка заряда аккумулятора.

Зима — серьезное испытание для аккумулятора. И даже если зимой батарея не подводила, к весне у нее мог снизиться заряд, появиться окись на клеммах.

Проверьте уровень заряда, посмотрите, нет ли на клеммах налета, при необходимости — отсоедините их и очистите металлической щеткой и специальным средством. Также проверьте, крепко ли зафиксирован аккумулятор — за зиму крепление могло разболтаться.

7) Шины: когда менять?

Напомним общее правило: переходить на летние шины стоит лишь тогда, когда среднесуточная температура воздуха установилась стабильно выше +5 — +7°C.

При этом подчеркнем, что речь идет именно про среднесуточную температуру на протяжении 7-10 дней, а не «в моменте». Поэтому не стоит лететь на шиномонтаж при первом потеплении — оно может сопровождаться ночными заморозками.

С другой стороны, не стоит рассчитывать пережить весь летний сезон без замены шин. На жаре зимняя резина будет стираться с повышенной интенсивностью, а поведение автомобиля на дороге станет непредсказуемым.

8) Замена зимних дворников на летние.

Ездить в теплую погоду с зимними дворниками — плохая идея. Они хороши только зимой — не дубеют, не стучат, не прилипают к лобовому стеклу. А вот летом могут оставлять разводы и пропуски — размазывать воду по стеклу. Кроме того, на жаре зимний резиновый кожух быстро испортится, и эксплуатировать стеклоочистители следующей зимой точно не получится.

9) Весенняя генеральная уборка.

Кроме тщательной мойки кузова и днища, о чем мы писали выше, не лишним будет провести генеральную уборку в салоне и багажнике. Используйте автомобильный пылесос, специальные аэрозольные очистители салона — они справятся с въевшейся за зиму грязью.

Подготовьте машину по нашему чек-листу — это займет пару дней, но обеспечит вам комфортную езду на несколько месяцев вперед. Какие-то работы, например, замену дворников и проверку масла, вы вполне сможете выполнить самостоятельно. Диагностику ходовой и электроники лучше доверить профессионалам.