Все пути пересекутся в «Аммоните». Что придумал «Зеленый сад» для удобства жителей ЖК «Окская стрелка»?

Современный ритм жизни диктует новые правила урбанистики. Время становится самым ценным ресурсом, и жители мегаполисов все чаще стремятся к тому, чтобы повседневные задачи не отнимали лишнее время. В ответ на этот запрос девелоперы переходят от простого возведения жилых домов к созданию полноценных экосистем для жизни. Ярким примером такого подхода в Рязани является жилой комплекс «Окская стрелка» в Борках, где компания «Зеленый сад — наш дом» реализует амбициозный проект центра бытового обслуживания под названием «Аммонит».

Редакция РЗН. Инфо узнала подробности и поговорила с начальником проектного отдела ГК «Зеленый сад — наш дом», проектировщиком здания Дмитрием Волченковым.

Чтобы понять масштаб замысла, необходимо детально рассмотреть три ключевых аспекта проекта: градостроительную концепцию «Первой мили», архитектурную символику формы и уникальное функциональное наполнение, которое выводит стандарты сервиса на новый уровень.

«Первая миля»

В основе планирования центра бытового обслуживания — принцип «Первой мили». Житель «Окской стрелки» сможет удовлетворить 90% ежедневных потребностей, не пользуясь автомобилем. Школы, магазины, сервисы, зоны отдыха — все в пределах 15 минут ходьбы.

Подход не новый. Вспомните советские микрорайоны, которые тоже строились с расчетом на шаговую доступность инфраструктуры. Но современные требования к качеству жизни выше. Сегодня важно не просто наличие магазина у дома, а экономия времени, снижение стресса от пробок и экологической нагрузки.

Концепция работает и на экологию: меньше поездок на машине — меньше выхлопов и шума во дворе. В инфраструктуре ЖК предусмотрены велодорожки и отдельная трасса для самокатов — перемещаться по району можно быстро и без автомобиля.

«Первая миля» — это развивающаяся система. По мере заселения квартала наполнится и его инфраструктура. Ядром этой системы станет центр бытового обслуживания «Аммонит»: здесь будут пересекаться маршруты тех, кто идет за покупками, ведет детей на занятия или просто хочет отдохнуть. Такая концентрация сервисов в одной точке оптимизирует бытовую логистику. Например, мама занимается в фитнес-зале, папа работает в коворкинге, а ребенок играет на безопасной площадке. И все это в шаговой доступности от дома. Удобно.

Архитектура со смыслом

Название и форма центра «Аммонит» отсылают к палеонтологическому наследию Рязанской области. Аммониты — древние моллюски, чьи окаменелости регулярно находят в карьерах региона. А спиралевидная форма здания символизирует развитие, рост и связь времен.

«Аммонит — это органический камень невероятной красоты. Изначально эти минералы были моллюсками, обитающими на нашей планете миллионы лет тому назад. Рязанская область в этом отношении не исключение… В культурном контексте аммонит — древний и прекрасный символ вечного развития жизни, воплощенный в некогда живых существах; формула золотого сечения; символ семейного счастья, достатка и благополучия; а в более широком понимании — символ бесконечности», — отметил Дмитрий Волченков.

Символика в «Аммоните» прекрасно сочетается с функциональностью. Зонирование на секторы, продиктованное спиральной структурой, позволяет грамотно распределить потоки людей и обеспечить хорошую инсоляцию помещений.

«Все помещения с постоянным пребыванием людей расположены во внешнем контуре с витражным остеклением и отдельными эвакуационными выходами, что позволяет повысить безопасность использования для жителей и гостей жилого комплекса «Окская стрелка», — пояснил Дмитрий Волченков.

Витражное остекление, отметил он, даст естественный свет — это важно для здоровья и продуктивности. А вечерняя подсветка подчеркнет спиралевидную структуру, сделав центр заметным ориентиром. Жители будут говорить не просто «пойду в центр», а «пойду в Аммонит» — такая именная привязка укрепит локальное сообщество.

Что внутри?

«Аммонит» задуман как многофункциональный хаб, закрывающий потребности жителей всех возрастов. Внутри — не случайный набор помещений, каждое из них идеально вписывается в продуманные сценарии повседневной жизни.

Базовый уровень — магазины, аптеки, пункты выдачи заказов. Наличие постаматов и служб доставки позволит получать покупки в удобное время. Но «Аммонит» идет дальше простого ритейла: здесь предусмотрены кафе и рестораны. А места для живого соседского общения в эпоху цифровизации становятся особой ценностью.

Для тех, кто работает удаленно или на фрилансе, предусмотрен коворкинг. Не нужно ехать в центр города, чтобы сменить обстановку и поработать в профессиональной среде — все рядом с домом.

Особое внимание уделено детям и семьям. Инновационный центр детского образования и помещения для семейных праздников создадут среду для развития и отдыха. Но самым технологичным решением станет круглогодичная детская площадка.

В условиях российского климата уличные площадки полгода простаивают из-за холода или грязи. Крытая площадка с адаптивным микроклиматом решит эту проблему.

«Адаптивный микроклимат позволит реагировать на погоду и регулировать температурно-влажностный режим внутри помещений благодаря встроенной в систему кондиционирования и вентиляции автоматики. Также дополнительно предусматриваются установки, регулирующие влажность и концентрацию углекислого газа, что положительно влияет здоровье взрослых и детей», — объяснил Волченков.

Контроль уровня CO₂ — один из важных стандартов качества работы «Зеленого сада». В замкнутых пространствах с большим скоплением людей уровень углекислого газа может быстро расти, вызывая сонливость и снижая иммунитет. Автоматическая система вентиляции обеспечит постоянный приток свежего воздуха без сквозняков и перепадов температур. Дети смогут играть активно и безопасно в любое время года.

Управление потоками посетителей в таком насыщенном объекте — задача непростая. Как избежать толпы и обеспечить комфорт в зонах разного назначения? Решение — в планировке.

Все помещения многофункционального центра объединены общим помещением амфитеатра с детской всесезонной зоной досуга и отдыха. Проходя через центральный вестибюль из общественной гостиной, жители и гости жилого комплекса «Окская стрелка» беспрепятственно смогут попасть в любую зону. А общественная гостиная в вестибюле становится буферной зоной — местом для случайных встреч и ожидания.

На территории также разместится офис управляющей компании.

Масштабирование опыта

«Аммонит» не останется единичным проектом. Функциональный набор помещений — коворкинг, детские центры, транспортные хабы — уже закладывается в корпоративные стандарты компании для будущих очередей «Окской стрелки» и новых жилых комплексов.

«Для жилого комплекса «Окская стрелка» «Аммонит» предусматривается в следующих очередях строительства, для которых наша компания уже ведет разработку проектной документации», — рассказал Дмитрий Волченков.

Это означает, что успешные решения, отработанные в «Аммоните», станут базой для будущих проектов. То, что сегодня кажется премиум-опцией, завтра может стать стандартом для современного жилья.