В Рязани ожидаются полярные сияния

В небе над Рязанью ожидаются полярные сияния. Редкое явление можно будет увидеть в ночь на воскресенье, 31 октября, сообщается в группе RZNASTRO «Вконтакте».

В небе над Рязанью ожидаются полярные сияния. Редкое явление можно будет увидеть в ночь на воскресенье, 31 октября, сообщается в группе RZNASTRO «Вконтакте».

По словам астрономов-любителей, полярное сияние зависит от магнитной бури, у которой есть свои параметры. В приложении SpaceWeatherLive можно следить за объявлениями об этом явлении в конкретном месте.

Иногда можно смотреть на авроральные овалы — это места, где теоретически могут возникнуть полярные сияния.

«На Солнце произошла очень мощная вспышка, которая была направлена в нашу сторону. Буря вот-вот начнется, судя по всему. Смотрите ночью на север и на небо и ждите волну полярного сияния», — сообщается в посте.

Астрономы добавили, что волна должна прийти, начиная с 17:00, буря будет длиться несколько часов.

Год назад в феврале рязанцы сняли на видео полярное сияние над Долгинино.