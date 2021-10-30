\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 31
12°
Пнд, 01
13°
Втр, 02
ЦБ USD 70.52 -0 30/10
ЦБ EUR 82.29 0.45 30/10
Нал. USD 70.22 / 71.50 09:57
Нал. EUR 81.90 / 82.90 09:57
Новости
Публикации
Как прошел первый день проверки QR-кодов в Рязани
В Рязани с 30 октября ужесточили коронавирусные огранич...
Вчера 21:20
1 142
Рязанцам предложили купить стройматериалы и оставить их на хранение пр...
Такую возможность представляет группа компаний BRAER и ...
29 октября 2021 16:43
1 503
Жизнь после взрыва: траур в поселке Лесной
Утром 22 октября в поселке в поселке Лесной Шиловского...
29 октября 2021 14:36
5 513
Главные вопросы и ответы о работе QR-кодов в Рязанской области
В статье мы постарались ответить на самые популярные во...
26 октября 11:30
8 663
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани ожидаются полярные сияния
В небе над Рязанью ожидаются полярные сияния. Редкое явление можно будет увидеть в ночь на воскресенье, 31 октября, сообщается в группе RZNASTRO «Вконтакте».

В небе над Рязанью ожидаются полярные сияния. Редкое явление можно будет увидеть в ночь на воскресенье, 31 октября, сообщается в группе RZNASTRO «Вконтакте».

По словам астрономов-любителей, полярное сияние зависит от магнитной бури, у которой есть свои параметры. В приложении SpaceWeatherLive можно следить за объявлениями об этом явлении в конкретном месте.

Иногда можно смотреть на авроральные овалы — это места, где теоретически могут возникнуть полярные сияния.

«На Солнце произошла очень мощная вспышка, которая была направлена в нашу сторону. Буря вот-вот начнется, судя по всему. Смотрите ночью на север и на небо и ждите волну полярного сияния», — сообщается в посте.

Астрономы добавили, что волна должна прийти, начиная с 17:00, буря будет длиться несколько часов.

Год назад в феврале рязанцы сняли на видео полярное сияние над Долгинино.