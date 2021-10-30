В Шиловском районе при пожаре погибла 81-летняя женщина

В селе Тырново Шиловского района 81-летняя женщина погибла при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В селе Тырново Шиловского района 81-летняя женщина погибла при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в жилом деревянном доме поступило в пятницу, 29 октября, в 18:18. На место ЧП выехали три автомобиля, три сотрудника личного состава Государственной противопожарной службы, а также четыре человека добровольной пожарной команды.

Огонь уничтожил дом полностью. Погибла женщина 1940 года рождения.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.