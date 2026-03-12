В Рязани начали играть в падел. Почему этот вид спорта так популярен?

В конце 2025 года открылся падел-центр на территории ДДТ в Рязани. Редакция РЗН. Инфо решила выяснить, почему этот вид спорта становится одним из самых модных и популярных в мире.

Что это такое?

Падел — ракеточный вид спорта, сочетающий черты тенниса и сквоша. Играют обычно на небольшом корте, окружённом стеклянными стенами. Правила в паделе достаточно простые, похожие на теннис. Подача выполняется строго ударом снизу после того, как мяч ударился об пол. Важно, чтобы он обязательно коснулся земли на стороне соперника. Только после этого визави может сыграть в мяч, чтобы не допустить второго касания о землю.

Ещё одно важное правило: если мяч попал в стену, он всё ещё в игре — его можно отбить. Система подсчёта очков также аналогична теннису: 15, 30, 40, больше/меньше, победа в гейме и так далее.

Впервые идея соединить две игры (теннис и сквош) в одну пришла в голову богатому мексиканцу Энрике Коркуэре в 1969 году.

У него на вилле не было достаточно места для размещения полноценного теннисного корта, поэтому он построил площадку поменьше и оградил её по периметру, чтобы мяч не улетал в кусты и во двор к соседям.

Вскоре Коркуэра понял, что стены могут быть не только защитной конструкцией, но и ещё одним участником игрового пространства. И вот спустя почти 60 лет падел из «домашней забавы» превратился в модное спортивное направление.

Низкий порог входа

Если сравнивать с большим теннисом, то нужны месяцы, чтобы просто научиться правильно держать ракетку и перекидывать мяч через сетку. А в паделе всё иначе: новичок уже через 30 минут может полностью освоиться на корте.

Почему так происходит? Во-первых, ракетка меньше, чем в большом теннисе, короче и без струн. Она удобнее лежит в руке и ей легче управлять. Во-вторых, стены «прощают» многие ошибки начинающих, возвращая мяч в игру. Тем самым, розыгрыши становятся длиннее, а игра динамичнее, даже у тех, кто впервые на корте.

В-третьих, мяч немного мягче, чем в классическом теннисе, поэтому при ударе он летит медленнее. Для новичков это большой плюс: у них есть время подумать и сориентироваться.

Безусловно, за одну тренировку невозможно стать профессионалом, но обучиться базовым навыкам реально. В любом случае, вы точно поиграете, а не будете собирать мячи по корту.

Кардио и интеллект на одном корте

Падел идеальное комбо для тех, кто хочет совместить и физическую нагрузку, и умственную. Игрок за несколько сетов пробегает несколько километров, делает выпады и повороты. Это практически полноценная кардиотренировка. Вдобавок к этому включается интеллект. В паделе нужно не просто бессознательно бегать за мячом, а анализировать траекторию и просчитывать угол отскока от стены.

При этом из-за низкой скорости в паделе нет резких прыжков, длинных рывков, а также мощных подач. Спорт становится доступным как ребёнку, так и пожилому человеку.

Более того, в паделе логика, тактика и стратегическое мышление могут победить грубую физическую силу. Это уравнивает шансы на победу среди представителей разного пола и возраста. Хрупкая девочка может вполне обыграть взрослого мужчину.

Хороший способ провести время с друзьями или заключить сделку

В падел всегда играют парами. И благодаря тому, что корт на 25% процентов меньше теннисного, игроки располагаются достаточно близко друг к другу. Таким образом, у них есть возможность поговорить, обменяться шутками, в процессе обсудить игру, а может даже и заключить бизнес-сделку.

Всё чаще деловые встречи проводятся не на полях для гольфа, а на падел-кортах: это менее пафосно и не требует поездок за город.

Более того, при центрах часто открывают кафе и бары, где после матча можно выпить кофе и продолжить общение в более спокойной обстановке. В рязанском падел-комплексе также есть зоны для отдыха.

Популярность

Согласно статистике, размещённой на сайте Федерации падела России, в 2020 году ракеток для этой игры было продано больше, чем для большого тенниса.

Уже около 20 миллионов человек занимаются этим видом спорта.

Среди них — Лионель Месси, Зинедин Зидан, Фернандо Алонсо, Неймар, Дэвид Бекхэм и даже теннисисты Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Мария Шарапова.

Секрет такого «эпидемического» успеха падела прост: доступность для всех, возможность общения и чувство внутреннего удовлетворения от того, что всё получается сразу, без профессиональной подготовки. Это не просто игра, а глобальный спортивный феномен.

Автор: Евгения Жиличева