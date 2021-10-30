В рязанский супермаркет «Европа» пускают без жесткой проверки QR-кодов

В Рязани у посетителей супермаркета «Европа» на улице Советской Армии проверка QR-кодов проходит не строго. Об этом сообщил корреспондент РЗН. инфо.

В Рязани у посетителей супермаркета «Европа» на улице Советской Армии проверка QR-кодов проходит не строго. Об этом сообщил корреспондент РЗН. инфо.

«Охранник навел на мой QR-код заблокированный телефон и пропустил», — рассказал корреспондент.

При этом покупателей внутри не так много.