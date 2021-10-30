В Рязани у всех посетителей «Ленты» требуют QR-коды и документы

В Рязани посетителей «Ленты» у всех посетителей требуют QR-коды и не пускают внутрь тех, у кого их нет. Об этом рассказал корреспондент РЗН. инфо.

В Рязани посетителей «Ленты» у всех посетителей требуют QR-коды и не пускают внутрь тех, у кого их нет. Об этом рассказал корреспондент РЗН. инфо.

По его словам, в гипермаркете на улице Тимуровцев на входе стоит старший контроль. У людей проверяют QR-код и сверяют с паспортом. Не пускают детей.

На парковке очень мало машин, посетителей тоже намного меньше, чем в предыдущие дни. Людям, у которых нет кода, советуют пользоваться услугой доставки онлайн.