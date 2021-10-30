В «Зельгросе» проверка QR-кодов закончилась дракой

При входе в ТЦ «Зельгрос» посетитель устроил драку из-за проверки QR-кодов. Инцидент закончился вызовом Росгвардии. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

При входе в ТЦ «Зельгрос» посетитель устроил драку из-за проверки QR-кодов. Инцидент закончился вызовом Росгвардии. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях .

По словам автора поста, возмущались мерами многие, но были и те, кто собирался «штурмовать» магазин.

«Один крепкий мужчина требовал тортик (именно тортик, а не водку или подобное) и устроил драку. Его успокоил даже не охранник, а один из посетителей — щуплый молодой человек. Но помощь Росгвардии все равно потребовалась…», — написал очевидец.