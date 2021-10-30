Сотрудники рязанской мэрии проводят проверки по выполнению ограничений в ТЦ

В Рязани сотрудники администрации проверяют организацию пропускной системы в торговых центрах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Рязани сотрудники администрации проверяют организацию пропускной системы в торговых центрах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В период с 30 октября по 7 ноября в регионе усилен ряд антиковидных ограничений. В частности, вход в торговые центры в эти дни организован только при наличии QR-кода после вакцинации, сертификата о перенесенном не ранее шести месяцев назад заболевании или отрицательного ПЦР-теста.

В субботу, 30 октября, сотрудники управления экономики и цифрового развития администрации города провели рейды по торговым центрам на предмет организации пропускной системы в соответствии с введенными временными ограничениями.

Специалисты осмотрели входы «Атрона» и «Европаы» на улице Советской Армии. На обоих объектах работает по одному входу, там размещены информационные стенды с разъяснениями по выполнению распоряжения, установлены санитайзеры, соблюдены все санитарные нормы. Сотрудники Т. Ц. проверяют QR-коды и сертификаты у посетителей.

Рейды продолжатся в течение указанного периода.