В Рязани пропал семилетний мальчик
В Рязани разыскивается семилетний Иван Лощинин. О поисках сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».
В Рязани разыскивается семилетний Иван Лощинин. О поисках сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».
С 30 октября местонахождение ребенка неизвестно.
Приметы: рост 140 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. На нем были: ярко-голубая куртка, коричневая шапка, темные штаны.
О местонахождении ребенка просят сообщать по телефонам: дежурный отряда +7 (4912)51-21-71,полиция 112.