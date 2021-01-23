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Фоторепортаж. Протесты сторонников Навального в Рязани 23 января
Фоторепортаж. Протесты сторонников Навального в Рязани 23 января. Хронология событий.

В Москве, Санкт-Петербурге, Рязани и других городах в субботу, 23 января, россияне вышли на несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального, которого задержали в Шереметьево по прилете из Германии.

В Рязани акция протеста началась на площади Победы. Там днем собрались около 500 человек. Собравшиеся скандировали лозунги: «Мы за честный суд», «Свободу!», «Я против коррупции!». У некоторых в руках были портреты Навального. При этом на площади проиходила уборка снега и демонтаж елки, территорию огородили лентой.

С площади Победы протестующие направились к Успенскому собору. Полиция дежурила по периметру Кремля. ОМОН начал вытеснять людей с территории Кремля. После этого протестующие начали возвращаться обратно на площадь Победы. ОМОН заблокировал им путь через Торговые ряды. Начались задержания рязанцев.

На видео сняли, как ОМОН избивает протестующих дубинками. В кадр также попал эпизод избиения протестующих на площади Победы. Задерживали и несовершеннолетних. На площади Победы четырех человек силой вытащили из машины около парковки. Среди них женщина.

Корреспондентов РЗН. инфо едва не задержали во время протестов в городе 23 января. Журналисты рассказали, что показали удостоверения сотрудникам правоохранительных органов, но их все равно пытались задержать.

По оценкам корреспондентов РЗН. инфо, на несанкционированный митинг вышли около 2000-3000 рязанцев.

Всего в городе задержали более 80 протестующих. О точном количестве задержанных пока неизвестно.

Рязанского активиста Юрия Богомолова 23 января арестовали на пять суток за «неповиновение полиции». Задержали также Александра Бехтольда и Романа Булгакова.

Напомним, в МВД России заявили, что за призывы выйти на незаконный митинг полиция будет привлекать авторов к ответственности. Роскомнадзор решил оштрафовать за появление таких видео почти все крупные соцсети, а Генпрокуратура потребовала заблокировать ресурсы.