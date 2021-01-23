В Рязани 23 января задержали более 80 протестующих

В Рязани 23 января задержали более 80 протестующих. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник в полиции.

В Рязани в субботу, 23 января, задержали более 80 протестующих. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник в полиции.

Около 80 человек доставили в Железнодорожный отдел полиции, после этого людей начали отвозить в отдел Октябрьского района.

О точном количестве задержанных пока неизвестно.

Напомним, несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального проходят в Рязани и других городах России в субботу, 23 января. Первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что за подобные призывы полиция будет привлекать авторов к ответственности.

В Рязани задерживали протестующих. Люди собирались на площади Победы, шли по Первомайскому проспекту к площади Ленина, а после к Кремлю.