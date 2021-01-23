В Рязани ОМОН заблокировал путь протестующим через Торговые ряды

В Рязани ОМОН заблокировал путь протестующим через Торговые ряды.

В Рязани ОМОН заблокировал путь протестующим через Торговые ряды.

Люди идут вдоль Торговых рядов, ОМОН стоит цепью, сообщает корреспондент РЗН. инфо.

Ранее стало известно, что протестующие от Кремля двинулись назад, на площадь Победы.

Напомним, несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального проходят в Рязани и других городах России в субботу, 23 января.