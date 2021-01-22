Полиция предупредила рязанцев о наказании за участие в акциях 23 января

Отмечается, что за участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Рязанцев призвали не принимать участия в несогласованных мероприятиях.

Полиция предупредила об ответственности за участие в несанционированных акциях 23 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Отмечается, что за участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка», — отметили в полиции.

Рязанцев призвали не принимать участия в несогласованных мероприятиях.

Отметим, в России 23 января пройдут акции в поддержку Алексея Навального.