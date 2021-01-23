Видео: на площади Победы задерживают несовершеннолетних
Видео: на площади Победы задерживают несовершеннолетних. Видео происходящего снял корреспондент РЗН. инфо.
На площади Победы задерживают несовершеннолетних. Видео происходящего снял корреспондент РЗН. инфо. На кадрах видно, как ОМОНовцы уводят подростков.
Силовики избивают дубинками протестующих. Полиция по мегафону предупреждает о задержаниях.
В центре продолжаются перебои в работе мобильной связи.
Напомним, в Рязани продолжаются задержания протестующих. Сторонники Алексея Навального, вышедшие на несанкционированный митинг, сейчас идут колонной, которая растянулась по Первомайскому проспекту.
По оценкам корреспондентов РЗН. инфо, людей больше 2000.