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В Рязани на площади Победы оградили территорию для разбора елки
В Рязани на площади Победы в субботу, 23 января, оградили территорию для разбора елки. Ранее администрация обявила, что здесь пройдет общегородской субботник.

В Рязани в субботу, 23 января, на площади Победы оградили территорию для разбора елки.

На Первомайском проспекте стоят снегоуборочные тракторы. Центр площади огорожен лентой, рабочие разбирают елку. Также огорожена парковка возле ТРЦ «Виктория Плаза».

Напомним, ранее администрация обявила, что здесь пройдет общегородской субботник.