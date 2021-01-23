Видео: в Рязани ОМОН избивает протестующих

В Рязани ОМОН избивает протестующих дубинками. Видео с площади Ленина.

В Рязани ОМОН избивает протестующих дубинками. Сейчас люди, собравшиеся на несанкционированные митинги, находятся на площади Ленина.

Напомним, несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального проходят в Рязани и других городах России в субботу, 23 января. Первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что за подобные призывы полиция будет привлекать авторов к ответственности.

Начались задержания рязанцев. Уже известно как минимум о троих задержанных.