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В Рязани протестующие направились к Успенскому собору
В Рязани протестующие направились к Успенскому собору, большинство не дошли. Полиция дежурит по периметру Кремля.

В Рязани протестующие направились к Успенскому собору, большинство не дошли. Полиция дежурит по периметру Кремля. ОМОН начинает вытеснять людей с территории Кремля, сообщают корреспонденты РЗН. инфо.

Люди уходят с территории Кремля назад, на площадь Победы. Из машин на улице Соборной играет песня Виктора Цоя.

Напомним, несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального проходят в Рязани и других городах России в субботу, 23 января. Первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что за подобные призывы полиция будет привлекать авторов к ответственности.

Начались задержания рязанцев.