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Рязанский активист Юрий Богомолов арестован на пять суток
Рязанского активиста Юрия Богомолова 23 января арестовали на пять суток за «неповиновение полиции». Его остановили сотрудники ГИБДД, когда он вез жену на работу.

Рязанского активиста Юрия Богомолова 23 января арестовали на пять суток за «неповиновение полиции».

«Юрия Богомолова судят в Советском суде за неповиновение полиции. Александра Бехтольда омоновцы избили, разбили фотоаппарат. Романа Булгакова выпустили из полиции, но машину не отдали. Алексея Борисова держат в полиции без объяснения причин. Народу было очень много, тысячи две. Задерживали молодежь», — написала супруга Богомолова на личной странице в Facebook.

Сам Юрий Богомолов в посте пояснил, что его остановили сотрудники ГИБДД, когда он вез жену на работу. Ему предъявили, что он нетрезв.

«Потом поехали в наркодиспансер, я настоял, думал, возьмут кровь на анализ. Кровь не брали, дунул там в трубку, алкоголя нет — 0. Еще анализ, типа, на наркотики. Как я понял, тоже 0. Потом, вроде, должны были вернуть меня к машине. Но вместо этого сделали вираж и привезли в полицейский участок».

Напомним, акция в поддержку Алексея Навального 23 января, в субботу, прошла в Рязани и других городах России. Перед протестами утром задержали активиста Юрия Богомолова. Позже задержали еще двух активистов — экс-руководителя штаба Навального Романа Бугакова и Алексея Борисова.