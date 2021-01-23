Рязанский активист Юрий Богомолов арестован на пять суток

Рязанского активиста Юрия Богомолова 23 января арестовали на пять суток за «неповиновение полиции».
«Юрия Богомолова судят в Советском суде за неповиновение полиции. Александра Бехтольда омоновцы избили, разбили фотоаппарат. Романа Булгакова выпустили из полиции, но машину не отдали. Алексея Борисова держат в полиции без объяснения причин. Народу было очень много, тысячи две. Задерживали молодежь», —
Сам Юрий Богомолов в посте
«Потом поехали в наркодиспансер, я настоял, думал, возьмут кровь на анализ. Кровь не брали, дунул там в трубку, алкоголя нет — 0. Еще анализ, типа, на наркотики. Как я понял, тоже 0. Потом, вроде, должны были вернуть меня к машине. Но вместо этого сделали вираж и привезли в полицейский участок».
Напомним, акция в поддержку Алексея Навального 23 января, в субботу, прошла в Рязани и других городах России. Перед протестами утром задержали активиста Юрия Богомолова. Позже задержали еще двух активистов — экс-руководителя штаба Навального Романа Бугакова и Алексея Борисова.