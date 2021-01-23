В Рязани на площади Победы собрались около 500 человек
В Рязани на площади Победы начались несанкционированные протесты. Люди скандируют лозунги.
В Рязани на площади Победы собрались протестующие, около 500 человек. Несанкционированные акции проходят в поддержку задержанного Алексея Навального.
Собравшиеся скандируют лозунги. «Мы за честный суд», «Свободу!», «Я против коррупции!» — скандируют люди.
На площади происходит уборка снега, работает снегоуборочный трактор. Всех, кто мешает уборке, просят отойти.