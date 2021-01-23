Корреспондентов РЗН. инфо чуть не задержали во время акций протеста

Корреспондентов РЗН. инфо чуть не задержали во время протестов в Рязани в субботу, 23 января. Журналисты рассказали, что показали удостоверения сотрудникам правоохранительных органов, но их все равно пытались задержать.