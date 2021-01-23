Корреспондентов РЗН. инфо чуть не задержали во время акций протеста
Корреспондентов РЗН. инфо чуть не задержали во время протестов в Рязани в субботу, 23 января. Журналисты рассказали, что показали удостоверения сотрудникам правоохранительных органов, но их все равно пытались задержать.
Корреспондентов РЗН. инфо чуть не задержали во время протестов в городе 23 января. Журналисты рассказали, что показали удостоверения сотрудникам правоохранительных органов, но их все равно пытались задержать.
Корреспондентам удалось уйти.
Напомним, 23 января рязанцы вышли в центр города, чтобы поддержать Алексея Навального. Акции несанкционированные, проходят задержания. Точное число задержанных неизвестно.