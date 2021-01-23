В Рязани силовики вытащили из машины четырех человек

В Рязани на площади Победы четырех человек силой вытащили из машины около парковки. Среди них женщина, сообщает корреспондент РЗН. инфо.

В Рязани на площади Победы четырех человек силой вытащили из машины около парковки. Среди них женщина, сообщает корреспондент РЗН. инфо.

По его словам, также на площади задержали рязанскую журналистку Дарью Копосову, ее увели люди в форме.

От ТРЦ «Виктория Плаза» людей отогнали в сторону.

Напомним, несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального проходят в Рязани и других городах России в субботу, 23 января. Первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что за подобные призывы полиция будет привлекать авторов к ответственности.

В Рязани задерживали протестующих. Люди собирались на площади Победы, шли по Первомайскому проспекту к площади Ленина, а после к Кремлю.

На видео попали эпизоды избиения митингующих силовиками.