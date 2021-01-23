\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 23
Вск, 24
Пнд, 25
ЦБ USD 74.36 0.99 23/01
ЦБ EUR 90.41 1.44 23/01
Нал. USD 74.56 / 76 17:17
Нал. EUR 90.76 / 91.64 17:17
Новости
Коронавирус
Публикации
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
Вчера 15:24
3 063
Найти выход из дорожного тупика. Ряжский путепровод призван решить сра...
Возведение путепровода в Ряжске подходит к своему завер...
Вчера 09:56
3 791
Игорь Власов забросил 200-ю шайбу в Ночной лиге: обзор матчей 14-го ту...
Десантники в новом году начинают новую турнирную жизнь....
20 января 16:31
7 597
Дом с непокрытой головой. Жители рязанской пятиэтажки узнали, что тако...
Дом есть, а крыши у него нет. Причем уже не первый меся...
20 января 11:49
11 477
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани силовики вытащили из машины четырех человек
В Рязани на площади Победы четырех человек силой вытащили из машины около парковки. Среди них женщина, сообщает корреспондент РЗН. инфо.

В Рязани на площади Победы четырех человек силой вытащили из машины около парковки. Среди них женщина, сообщает корреспондент РЗН. инфо.

По его словам, также на площади задержали рязанскую журналистку Дарью Копосову, ее увели люди в форме.

От ТРЦ «Виктория Плаза» людей отогнали в сторону.

Напомним, несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального проходят в Рязани и других городах России в субботу, 23 января. Первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что за подобные призывы полиция будет привлекать авторов к ответственности.

В Рязани задерживали протестующих. Люди собирались на площади Победы, шли по Первомайскому проспекту к площади Ленина, а после к Кремлю.

На видео попали эпизоды избиения митингующих силовиками.