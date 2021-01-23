Видео: силовики избивают рязанцев на площади Победы
Силовики избивают протестующих рязанцев на площади Победы. Видео снял корреспондент РЗН. инфо во время несанкционированных акций протеста в субботу, 23 января.
Силовики избивают рязанцев на площади Победы, происходящее снял на видео корреспондент РЗН. инфо во время акций протеста в субботу, 23 января.
«Позор, позор, позор!» — скандирует толпа.
На данный момент на площади Победы осталось несколько десятков протестующих, в основном это молодежь.
Напомним, 23 января рязанцы вышли в центр города, чтобы поддержать Алексея Навального. Акции несанкционированные, проходят задержания. Точное число задержанных неизвестно.