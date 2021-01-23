В городах России начались несанкционированные митинги

В городах России начались несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. Акции протеста из нескольких сотен человек, организованные сторонниками задержанного Навального, проходят на Дальнем Востоке, в Якутии и Сибири.

В регионах россияне вышли на незаконные акции протеста. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 23 января.

Акции из нескольких сотен человек, организованные сторонниками Алексея Навального, прошли на Дальнем Востоке, есть задержанные за нарушения порядка. Среди городов — Южно-Сахалинск, Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск.

Около 250 человек приняли участие в субботу, 23 января, в несанкционированной массовой акции на площади Ленина в Хабаровске, сообщила мэрия города. Сотрудники полиции через громкоговорители предупреждали жителей о том, что акция несогласованная, просили собравшихся разойтись и прекратить противоправные действия.

В Якутске протестующие вышли на улицы в 51 градус мороза, сообщает telegram-канал Mash. Также на несанкционированную акцию вышли сторонники Навального в Иркутске и Улан-Удэ. Люди требуют освободить Алексея Навального.

Напомним, к митингам 23 января призывают сторонники Алексея Навального, которого задержали после возвращения из Германии. Первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что за подобные призывы полиция будет привлекать авторов к ответственности. Роскомнадзор решил оштрафовать за появление таких видео почти все крупные соцсети, а Генпрокуратура потребовала заблокировать ресурсы.

Рязанский минобр призвал родителей «оградить детей от прогулок» 23 января. Госдума приняла закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам на митингах.