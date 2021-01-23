В Рязани продолжаются задержания протестующих
В Рязани продолжаются задержания протестующих. В субботу, 23 января, сторонники Алексея Навального вышли на несанкционированные акции протеста в его поддержку. Полиция и ОМОН разгоняют людей.
В Рязани продолжаются задержания протестующих. Сторонники Алексея Навального, вышедшие на несанкционированный митинг, сейчас идут колонной, которая растянулась по Первомайскому проспекту.
По оценкам корреспондентов РЗН. инфо, людей больше 2000.
Росгвардия следует на площадь Победы.
«Расходимся, не нарушаем!» — скандирует полиция.