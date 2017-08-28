О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 26-27 августа

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Подошли к концу последние выходные этого лета. Предлагаем вспомнить, что произошло в уикенд накануне сентября.
Около «Круиза» горел BMW, позже на улице Чкалова огонь полностью уничтожил «семерку», никто не пострадал. Также на рязанской трассе загорелся фургон. Кроме того, Николай Любимов летал искать пожары на вертолете, вскоре в сети появились фото полета. Также врио губернатора в выходные побывал на Дне малого села под Ермишью и встретился с ветераном в Кадоме и пообещал поддержку производителям вениза и плетеных корзин.
Пропавшая 23-летняя девушка сама вернулась домой, где у нее остался годовалый сын. Однако в городе пропал 28-летний мужчина. Также рязанцев попросили помочь в поисках 31-летнего глухонемого мужчины.
Мусор копился во дворе в Кальном две недели, после чего его убрали вместе с контейнерами. Однако рязанцы пожаловались на еще одну свалку в центре города. Похожая ситуация сложилась на нескольких улицах Шацка. Также стало известно, что в понедельник рязанцев ожидает массовое отключение света.
Горожане посмеялись над тротуаром из досок на улице Большой. Несмотря на такие проблемы, новому рязанскому асфальту дали пятилетнюю гарантию. Не обошлось и без происшествий на дорогах — рязанская семья попала в серьезную аварию в Башкирии. Кроме того, под Рязанью столкнулись две иномарки, пострадали люди. Вскоре появилось видео с места аварии. Автобус ритуальных услуг снес ограждение на Куйбышевском шоссе.
Ради отпуска рязанцу пришлось погасить 30-тысячную задолженность. В Скопине закрыли наркопритон, а рыбновский пенсионер попал под уголовную статью за браконьерство.
Стало известно, что три тысячи рязанских студентов-медиков выстроятся в ромашку на зарядке со спортсменами Иваном Нифонтовым, Михаилом Пуляевым, Андреем Волковым и Уали Куржевым. А вот неравнодушный рязанец приютил целую семью енотов с «тяжелой судьбой». Уроженец Скопинского района писатель Захар Прилепин предложил устроить на выборах баттл Окисмирона и Жириновского и прокомментировал арест режиссера Кирилла Серебренникова.