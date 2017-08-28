О чем говорят в понедельник. Обзор новостей за выходные, 26-27 августа

Подошли к концу последние выходные этого лета. Предлагаем вспомнить, что произошло в уикенд накануне сентября.

Около «Круиза» горел BMW, позже на улице Чкалова огонь полностью уничтожил «семерку», никто не пострадал . Также на рязанской трассе загорелся фургон. Кроме того, Николай Любимов летал искать пожары на вертолете, вскоре в сети появились фото полета. Также врио губернатора в выходные побывал на Дне малого села под Ермишью и встретился с ветераном в Кадоме и пообещал поддержку производителям вениза и плетеных корзин.

Пропавшая 23-летняя девушка сама вернулась домой, где у нее остался годовалый сын. Однако в городе пропал 28-летний мужчина. Также рязанцев попросили помочь в поисках 31-летнего глухонемого мужчины.

Мусор копился во дворе в Кальном две недели, после чего его убрали вместе с контейнерами. Однако рязанцы пожаловались на еще одну свалку в центре города. Похожая ситуация сложилась на нескольких улицах Шацка. Также стало известно, что в понедельник рязанцев ожидает массовое отключение света.

Горожане посмеялись над тротуаром из досок на улице Большой. Несмотря на такие проблемы, новому рязанскому асфальту дали пятилетнюю гарантию. Не обошлось и без происшествий на дорогах — рязанская семья попала в серьезную аварию в Башкирии. Кроме того, под Рязанью столкнулись две иномарки, пострадали люди. Вскоре появилось видео с места аварии. Автобус ритуальных услуг снес ограждение на Куйбышевском шоссе.

Ради отпуска рязанцу пришлось погасить 30-тысячную задолженность. В Скопине закрыли наркопритон, а рыбновский пенсионер попал под уголовную статью за браконьерство.