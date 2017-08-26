В понедельник рязанцев ждет массовое отключение света. Адреса

В понедельник, 28 августа, рязанцев ждет массовое отключение света. Об этом сообщила на
Из-за ремонтных работ на воздушной линии с 9:30 до 13:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Островского, дом №45;
- улица Гоголя, дома №55, 71.
С 12:00 до 16:00 по следующим адресам:
- улица 14-я Линия, дома с №19 по №64;
- улица Гоголя, дома с №98 по №112;
- 4-й проезд Осипенко, дома с №2 по 1№5;
- 5-й проезд Осипенко, дома с №1 по №16;
- 6-й проезд Осипенко, дома с №1 по №16;
- 4-й проезд Осипенко, дома с №1 по №16;
- улица Ленинского Комсомола, дома с №127 по №148.