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9:29, 26 августа 2017 1 021
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В понедельник рязанцев ждет массовое отключение света. Адреса

В понедельник рязанцев ждет массовое отключение света. Адреса

В понедельник, 28 августа, рязанцев ждет массовое отключение света. Об этом сообщила на сайте горадминистрации.

Из-за ремонтных работ на воздушной линии с 9:30 до 13:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Островского, дом №45;
  • улица Гоголя, дома №55, 71.

С 12:00 до 16:00 по следующим адресам:

  • улица 14-я Линия, дома с №19 по №64;
  • улица Гоголя, дома с №98 по №112;
  • 4-й проезд Осипенко, дома с №2 по 1№5;
  • 5-й проезд Осипенко, дома с №1 по №16;
  • 6-й проезд Осипенко, дома с №1 по №16;
  • 4-й проезд Осипенко, дома с №1 по №16;
  • улица Ленинского Комсомола, дома с №127 по №148.

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