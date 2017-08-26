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21:15, 26 августа 2017 992
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В сети появились фото полета Любимова на вертолете МЧС

В сети появились фото полета Любимова на вертолете МЧС

В сети появились фото полета Любимова на вертолете. Их опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Напомним, врио губернатора Николай Любимов вместе с начальником ГУ МЧС Сергеем Филипповым и начальником ГБУ «Пожлес» региона Сергеем Абрамовым в субботу, 26 августа, летали на вертолете Ми-8 на разведку пожарной обстановки.


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