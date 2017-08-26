Ради отпуска рязанцу пришлось погасить 30-тысячную задолженность

Чтобы отправиться в отпуск за границу, рязанцу пришлось погасить долг на сумму более 30 тысяч рублей. Об этом сообщила
Известно, что мужчина взял деньги у кредитора по договору беспроцентного займа. Однако возвращать их не собирался. Предприниматель обратился в суд, который обязал нарушителя выплатить долг, однако последний проигнорировал требование.
После этого рязанцу временно запретили покидать пределы Российской Федерации, а копию постановления направили ему по почте.
«Приобретя тур в заграничный отпуск, гражданин получил письмо и понял, что долгожданный отдых отменяется. Придя к выводу, что путевка „сгорит“, он поторопился к судебному приставу-исполнителю», — говорится в сообщении.