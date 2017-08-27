Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:29, 27 августа 2017 354
 0    0

Пропавшая рязанка сама вернулась домой

Пропавшая рязанка сама вернулась домой

Анастасия Мишкина, которая пропала в середине августа, сама вернулась домой. Об этом RZN.info рассказал компетентный источник.

Напомним, 23-летняя девушка ушла в больницу, после чего исчезла. Дома у нее оставался годовалый ребенок.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
8:29, 27 августа 2017
Пропавшая рязанка сама вернулась домой
21:55, 26 августа 2017
Число участников митинга «За свободу интернета» оказалось в 10 раз меньше заявленного
17:29, 26 августа 2017
Дейенерис в Канищеве. Рязанский паблик рисует персонажей «Игры престолов» на фоне российской действительности 1
13:12, 26 августа 2017
Разбирательство по делу Серебренникова должно быть прозрачным — Прилепин 1
12:10, 26 августа 2017
В пятницу рязанцы совершили 12 краж
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
«Роснефть» успешно справляется и с налогами, и с инвестпрограммами

«Роснефть» успешно справляется и с налогами, и с инвестпрограммами

Крупнейшая в России нефтяная компания работает прежде всего в интересах государства.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:16, 24 августа 2017 61 200
Путину в Рязани показали производство кожи для его нового лимузина. Фото 4
13:20, 24 августа 2017 34 079
Путин оставил автограф рязанскому заводу. Фото 8
12:13, 22 августа 2017 18 662
Глава РЖД задумался о благоустройстве площади перед Рязанью-2 13
13:26, 21 августа 2017 16 654
Появились фотографии утонувшей в Ранове машины с рыбаками 1
20:10, 13 августа 2017 14 933
Над Рязанью засняли необычное астрономическое явление 9
Все новости
Форум