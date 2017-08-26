Новому рязанскому асфальту дали пятилетнюю гарантию. Об этом говорится в
По словам начальника сектора строительства и ремонта дорог отдела дорожного хозяйства города Ивана Григорова в ближайшие 4-5 лет с дорогами, отремонтированными в текущем году не должно быть каких-либо серьезных проблем. Такой результат достигается благодаря тому, что образцы уложенного покрытия отправляются на исследование в лабораторию. В случае несоответствия нормам состава асфальта, подрядчика обязывают за свой счет переложить его.
При этом отмечается, что дороги, отремонтированные по всем нормам, не нуждаются в серьезном ремонте в течение нескольких лет.
Напомним, что в текущем году подрядчики заново перекладывали асфальт на улицах