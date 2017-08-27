Николай Любимов побывал на Дне малого села в деревне Михайлово Ермишинского района. Об этом сообщила
Перед гостями врио губернатора отметил, что за двести лет истории деревня испытывала трудности, но, несмотря на это, продолжает жить. По его словам, в этом большая заслуга людей, которые сохраняют и чтят свои традиции и многое сделали для того, чтобы эта земля процветала.
«День малого села — это праздник для всех, кто любит свою малую Родину. Важно, чтобы жизнь здесь продолжалась, чтобы была молодежь, а для этого нужно создавать рабочие места, развивать территории. Для нас это самая важная задача. Думаю, нам удастся ее решить, в том числе с помощью инвесторов», — сказал Любимов.
Для местных жителей устроили концерт и консультации медработников, специалистов пенсионного фонда и соцслужб.