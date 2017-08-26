Захар Прилепин предложил устроить на выборах баттл Оксимирона и Жириновского

Рязанский писатель Захар Прилепин предложил устроить на выборах баттл Oxxxymiron и Жириновского или Зюганова и Гнойного. По его мнению, это поможет привлечь на избирательные участки молодежь.
Как рассказал писатель ИА «
Однако другим следовать его примеру Прилепин не советует. «Конечно, пусть те, кто желает, идут на выборы. У меня вот мой друг Сергей Шаргунов попал в Госдуму. Я теперь очень доволен, что там есть хорошие и честные люди. Надеюсь, что в России еще кто-то выдвинется, и будут еще несистемные, парадоксальные и по-настоящему патриотические кандидаты», — добавил писатель.