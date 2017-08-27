Рязанец приютил целую семью енотов «с тяжелой судьбой». Видео

Рязанец приютил целую семью енотов, у которых была «тяжелая судьба». Об этом рассказали в сюжете «9 телеканала».
Трое взрослых животных живут в свободном вольере. «Все самочки прекрасно ладят между собой», — отметили в эфире.
Еноты ручные, хорошо идут на контакт, однако «судьба у всех троих непростая».
По словам корреспондента, больше всего не повезло самой младшей — Зосе. Бывшие хозяева оставили ее в парке в картонной коробке, и ей пришлось целый месяц спасаться от собак на дереве.
Выбросили на улицу и Шушу, и Заю. Но сейчас все они «окрепли у новых хозяев».