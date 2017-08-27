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9:57, 27 августа 2017 312
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Рязанец приютил целую семью енотов «с тяжелой судьбой». Видео

Рязанец приютил целую семью енотов «с тяжелой судьбой». Видео

Рязанец приютил целую семью енотов, у которых была «тяжелая судьба». Об этом рассказали в сюжете «9 телеканала».

Трое взрослых животных живут в свободном вольере. «Все самочки прекрасно ладят между собой», — отметили в эфире.

Еноты ручные, хорошо идут на контакт, однако «судьба у всех троих непростая».

По словам корреспондента, больше всего не повезло самой младшей — Зосе. Бывшие хозяева оставили ее в парке в картонной коробке, и ей пришлось целый месяц спасаться от собак на дереве.

Выбросили на улицу и Шушу, и Заю. Но сейчас все они «окрепли у новых хозяев».


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