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10:24, 27 августа 2017 95
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В Кадоме Любимов встретился с ветераном Великой Отечественной войны

В Кадоме Любимов встретился с ветераном Великой Отечественной войны

В рамках рабочей поездки в Кадом, которая состоялась 26 августа, Николай Любимов встретился с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Абрамовым. В этом году ему исполнилось 93 года, сообщила пресс-служба областного правительства.

Ветеран рассказал главе региона о своем фронтовом пути и жизни в мирное время. Врио губернатора отметил, что боевой и трудовой путь Абрамова вызывает «огромное уважение». «Мы не перестанем восхищаться вашей стойкостью и мужеством. Ваше поколение — поколение победителей — навсегда останется примером для всех нас. Память о ваших подвигах, благодарность за победу будет передаваться из поколения в поколение», — подчеркнул Любимов.

От правительства региона ветерана наградили знаком «В память 80-летия Рязанской области».

Фото издательства «Пресса»


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