В Кадоме Любимов встретился с ветераном Великой Отечественной войны

В рамках рабочей поездки в Кадом, которая состоялась 26 августа, Николай Любимов встретился с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Абрамовым. В этом году ему исполнилось 93 года, сообщила
Ветеран рассказал главе региона о своем фронтовом пути и жизни в мирное время. Врио губернатора отметил, что боевой и трудовой путь Абрамова вызывает «огромное уважение». «Мы не перестанем восхищаться вашей стойкостью и мужеством. Ваше поколение — поколение победителей — навсегда останется примером для всех нас. Память о ваших подвигах, благодарность за победу будет передаваться из поколения в поколение», — подчеркнул Любимов.
От правительства региона ветерана наградили знаком «В память 80-летия Рязанской области».
Фото издательства «Пресса»