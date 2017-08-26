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13:12, 26 августа 2017 105
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Разбирательство по делу Серебренникова должно быть прозрачным — Прилепин

Разбирательство по делу Серебренникова должно быть прозрачным — Прилепин

Рязанский писатель Захар Прилепин прокомментировал решение суда о помещении режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест. Он заявил «РИА Новости», что перед законом должны быть все равны, а судебно разбирательство должно быть прозрачным.

«Я, с одной стороны, не считаю, что должно быть какое-то избирательное право — перед законом все равны. Но и для всех, требующих немедленного распятия, могу сказать — я неплохо знаю жизнь патриотических художников в 90-е и нулевые годы, посадить можно многих, включая и меня, за самые разные вещи. Крайне осторожно нужно высказываться на эти темы. Конечно, нужно требовать прозрачности суда, но любое сказанное нами агрессивное слово к нам и вернется, хотелось бы честности подхода», — сказал Прилепин.

Отмечается, что в 2011 году Серебренников поставил спектакль «Отморозки» по мотивам романа писателя «Санькя».

Ранее рязанский режиссер Юрий Быков также прокомментировал сложившуюся ситуацию. «Считаю, что следствие должно быть максимально тонким, деликатным, справедливым и взвешенным», — подчеркнул он.

Напомним, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова задержали в Москве 22 августа. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и позже поместили под домашний арест.

Фото с официального сайта Захара Прилепина


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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