Рязанский писатель Захар Прилепин прокомментировал решение суда о помещении режиссера Кирилла Серебренникова под домашний арест. Он заявил «
«Я, с одной стороны, не считаю, что должно быть какое-то избирательное право — перед законом все равны. Но и для всех, требующих немедленного распятия, могу сказать — я неплохо знаю жизнь патриотических художников в 90-е и нулевые годы, посадить можно многих, включая и меня, за самые разные вещи. Крайне осторожно нужно высказываться на эти темы. Конечно, нужно требовать прозрачности суда, но любое сказанное нами агрессивное слово к нам и вернется, хотелось бы честности подхода», — сказал Прилепин.
Отмечается, что в 2011 году Серебренников поставил спектакль «Отморозки» по мотивам романа писателя «Санькя».
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Напомним, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова
Фото с официального сайта Захара Прилепина