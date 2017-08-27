Любимов пообещал поддержку областным производителям уникальной продукции

В субботу, 26 августа, Николай Любимов посетил Кадомский район. В рамках рабочей поездки врио губернатора осмотрел предприятие «Кадомский вениз», сообщила
Представители фабрики совместно с предприятиями «Скопинский сувенир», «Михайловская кружевница» и «Шиловская лоза» обратились к главе региона с просьбой возобновить финансовую поддержку, которую им предоставляли в 2008—2016 годах. «Благодаря господдержке удалось приобрести оборудование, улучшить условия труда, активно проводить выставочную деятельность», — говорится в сообщении.
Любимов отметил, что поддержка таких предприятий будет «обязательно возобновлена в рамках областной программы развития малого и среднего предпринимательства». «Предприятие выпускает уникальную продукцию, на нем работают талантливые люди. Для области важно, чтобы такие производства развивались», — подытожил политик.
Он также осмотрел участки машинной и ручной вышивки «Кадомского вениза» и зал выставочных образцов.
Фото издательства «Пресса»