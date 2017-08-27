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13:42, 27 августа 2017 324
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В Рязани три тысячи студентов-медиков выстроятся в ромашку

В Рязани три тысячи студентов-медиков выстроятся в ромашку

В поддержку Всемирного фестиваля молодежи и студентов 6 сентября в Рязани состоится самое массовое мероприятие с участием студентов «Зарядка с чемпионом». Предполагается, что около трех тысяч будущих медиков, включая иностранных студентов из 53 стран мира, примут участие в этом мероприятии.

После выполнения упражнений участники зарядки выстроятся в аббревиатуру фестиваля — ВФМС и его символ — ромашку.

Кроме того, в этом году сто студентов РязГМУ сдадут нормативы ГТО. Зарядку со студентами проведут известные спортсмены Иван Нифонтов, Михаил Пуляев, Андрей Волков и Уали Куржев.

Фото со страницы фестиваля «ВКонтакте»


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