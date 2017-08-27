В Рязани три тысячи студентов-медиков выстроятся в ромашку

В поддержку Всемирного фестиваля молодежи и студентов 6 сентября в Рязани состоится самое массовое мероприятие с участием студентов «Зарядка с чемпионом». Предполагается, что около трех тысяч будущих медиков, включая иностранных студентов из 53 стран мира, примут участие в этом мероприятии.
После выполнения упражнений участники зарядки выстроятся в аббревиатуру фестиваля — ВФМС и его символ — ромашку.
Кроме того, в этом году сто студентов РязГМУ сдадут нормативы ГТО. Зарядку со студентами проведут известные спортсмены Иван Нифонтов, Михаил Пуляев, Андрей Волков и Уали Куржев.
Фото со страницы фестиваля «ВКонтакте»