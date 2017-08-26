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21:27, 26 августа 2017 425
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При пожаре на улице Чкалова никто не пострадал

При пожаре на улице Чкалова никто не пострадал

При пожаре на улице Чкалова никто не пострадал. Об этом сообщил сайт ГУ МЧС по Рязанской области.

Сигнал о пожаре поступил в 19:15 субботы, 26 августа. Огонь уничтожил автомобиль, при этом никто не пострадал. На тушение выезжал один автомобиль и два сотрудника Государственной противопожарной службы.


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