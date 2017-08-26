Глава Рязанской области летал искать пожары на вертолете

Врио губернатора Николай Любимов облетел на вертолете МИ-8 несколько районов Рязанской области в поисках пожаров. Об этом сообщил
Его сопровождали начальник ГУ МЧС Сергей Филиппов и начальник ГБУ «Пожлес» региона Сергей Абрамов. Чиновники облетели территории Рязанского, Спасского, Шиловского Кадомского, Касимовского и Ермишинского районов.
«В ходе проверки в районе Глядковского сельского поселения Сасовского района обнаружено сжигание стерни. К месту происшествия оперативно были направлены пожарные расчеты, которые локализовали возгорание», — говорится в сообщении. На виновника происшествия составили административный протокол.
Любимов отметил, что в начале сентября на территории области ожидается в основном сухая погода, поэтому необходимо усилить контроль за лесопожарной обстановкой. Главам муниципалитетов он поручил обеспечить своевременную уборку сухой травы у населенных пунктов для предупреждения перехода возможных возгораний на строения.