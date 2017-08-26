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20:15, 26 августа 2017 362
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Глава Рязанской области летал искать пожары на вертолете 1

Глава Рязанской области летал искать пожары на вертолете

Врио губернатора Николай Любимов облетел на вертолете МИ-8 несколько районов Рязанской области в поисках пожаров. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Его сопровождали начальник ГУ МЧС Сергей Филиппов и начальник ГБУ «Пожлес» региона Сергей Абрамов. Чиновники облетели территории Рязанского, Спасского, Шиловского Кадомского, Касимовского и Ермишинского районов.

«В ходе проверки в районе Глядковского сельского поселения Сасовского района обнаружено сжигание стерни. К месту происшествия оперативно были направлены пожарные расчеты, которые локализовали возгорание», — говорится в сообщении. На виновника происшествия составили административный протокол.

Любимов отметил, что в начале сентября на территории области ожидается в основном сухая погода, поэтому необходимо усилить контроль за лесопожарной обстановкой. Главам муниципалитетов он поручил обеспечить своевременную уборку сухой травы у населенных пунктов для предупреждения перехода возможных возгораний на строения.


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1 неделя назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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