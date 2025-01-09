Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей

Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали эксперты на 2025 год, и что заявляли представители власти. Рассказываем, что стоит ждать и к чему готовиться.

Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали эксперты на 2025 год, и что заявляли представители власти. Рассказываем, что стоит ждать и к чему готовиться.

Как будет развиваться конфликт России с Украиной?

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к компромиссам на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Также она отметила, РФ «от своих жестких условий не отступит ни на йоту». По словам Матвиенко, в 2025 году переговоры «непременно начнутся».

The New York Times предполагает, что конфликт, «с большей долей вероятности, закончится» именно в 2025 году. По оценке газеты, переговоры начнутся в любом случае.

В России появится новый вид войск

В России создадут беспилотные войска ВС РФ. Их формирование завершится в третьем квартале 2025 года.

Ключевая ставка снизится

Ожидается, что снижение ключевой ставки произойдет не ранее второй половины 2025 года. Эксперт отметил, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, российская экономика имеет уникальную способность к адаптации.

Аренда квартир подорожает, а спрос на ипотеку уменьшится

Специалисты заявил, что в 2025 году цена аренды квартир увеличится на 50% из-за высоких ставок по ипотеке. По их словам, наибольший рост цен коснется студий и однокомнатных квартир.

«Пока ставки будут сохраняться на таком высоком уровне, россияне будут либо переносить сделки с недвижимостью, либо покупать жилье за наличные. Ипотеку будут брать только в крайних случаях и, в основном, на небольшие суммы, чтобы как можно скорее закрыть долг», — заявил представитель крупного российского банка.

Объем продаж автомобилей снизится

Продажи новых машин в России снизятся на 20%, если сохранится высокая ключевая ставка ЦБ, которая способствует снижению доступности автокредитов, и повысится утилизационный сбор.

Введут «налоговый кэшбек»

В России появится новая выплата для семей — «налоговый кэшбек». Получить деньги смогут родители, чьи дети младше 18 или 23 лет и обучаются на очном отделении. Кэшбек предоставляется только гражданам России.

Возможности «Госуслуг» расширятся

Раздел с возможностью получения налогового вычета появится на портале «Госуслуги». На данный момент он разрабатывается. Запустить новый раздел планируют в течение года.

Цифровой рубль применят в расчетах

Цифровой рубль начнут использовать для расчетов в системе федерального бюджета РФ. Президент России заявил, что с 1 июля «такая возможность должна быть и в масштабах всей страны».

К чему готовиться выпускникам?

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования, заявил, что 2025 год будет посвящен работе по переходу на новую модель обучения в вузе.

Также он добавил, что количество бюджетных мест на приоритетные направления увеличат.

У российских студентов появится возможность получить электронный диплом. Выпускники сами смогут выбрать, в каком виде им нужен документ. Электронные и бумажные дипломы будут иметь одинаковую силу.

Ожидаются высокие температуры

Генсек ООН Антониуо Гуттереш заявил, что 2025 год станет самым жарким в истории.

«В некоторых странах установились температуры, которые выходят за пределы человеческой выносливости. И во всем мире мы стали свидетелями рекордных дождей и ураганов, пожаров и смертоносных засух», — заявил Гуттереш.

Появится аренда самокатов по биометрии

Для безопасности участников дорожного движения в России планируют ввести аренду самокатов с помощью биометрических данных. В середине года функция заработает в тестовом режиме. Человек не сможет использовать чужую или краденую учетную запись. Обойти правила пытаются заблокированные пользователи, которым ограничили доступ из-за ДТП или порчи самоката. Новая функция исключит «серую» аренду.

Введут страховку от нечастных случаев с самокатами

В России появится бесплатный страховой полис для пешеходов, которым нанесут ущерб водители электросамокатов во время поездки.

Нововведения для мигрантов

Для студентов педагогических вузов и колледжей введут обязательный модуль, посвященный работе с мигрантами. Изменения коснутся тех учреждений, за которые отвечает Минпросвещения. На данный момент таких вузов около 37.

Также в 2025 году в России создадут реестр трудовых мигрантов. В базу данных внесут информацию об иностранцах, нарушивших закон РФ.

Начнут применять вакцину против рака

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что исследования вакцины против колоректального рака завершены. В течение 2025 года ее начнут применять.

Увеличатся способности искусственного интеллекта

В 2025 году протестируют технологию генеративного ИИ. Он будет не по шаблонам, а самостоятельно формировать ответы, максимально похожие на человеческую речь. Данной моделью воспользуются для голосовых помощников и цифровых ассистентов.

В следующем году искусственный интеллект будет решать 9 из 10 запросов клиентов в чатах.

Прогноз от самого ИИ

В качестве эксперимента, редакция решила получить прогноз и от чата GPT. Кто знает, может быть ИИ справится не хуже модных астрологов.

Нейросеть считает, что в 2025 году ожидается скачок роста для локального бизнеса в Рязанской области. В регионе построят предприятие, связанное с сельхозпродукцией.

ИИ предрек увеличение числа туристов за счет «продвижения» культурных и исторических достопримечательностей региона, а также развитие инфраструктуры — будут строиться новые гостиницы, возможна разработка новых туристических маршрутов (этот прогноз уже начал сбываться, так как текст был написан до выбора Рязани новогодней столицей).

В 2025 году в Рязани продолжится строительство новых микрорайонов, в том числе по проектам комплексной застройки. Также нейросеть посчитала, что в областном центре появятся первые электробусы или электромобили на маршрутах общественного транспорта.

Из негативных факторов чат GPT отметил снижение доходов населения, то есть замедление роста зарплат при увеличении стоимости жизни. По мнению нейросети, Рязань все еще останется зависимой от федерального бюджета.

В 2025 году ожидается перегрузка школ, детских садов и медицинских учреждений, особенно в районах с активным жилищным строительством. Нейросеть предрекла дефицит врачей и учителей, а также возможное снижение качества услуг. Больше всего минусов чат увидел, когда анализировал экологическую ситуацию.

«Эти сценарии не обязательны, но их вероятность может увеличиться при отсутствии проактивного подхода со стороны властей и общественности», — говорится в сообщении нейросети.